Как сделать поставьте вопросы к именам существительным выпишите их со словами от которых ставили вопросы. Образец: осталлся (кем?) сиротой—Т.п Слова: кормила, молоком; угощала, хлебом, капустой; стал, бараном, с большими, рог...
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Как сделать поставьте вопросы к именам существительным выпишите их со словами от которых ставили вопросы. Образец: осталлся (кем?) сиротой—Т.п Слова: кормила, молоком; угощала, хлебом, капустой; стал, бараном, с большими, рогами; ходил, за хозяйкой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кормила (чем?) молоком. угощала(чем?)хлебом, угощала (чем?)капустой. стал(кем?) бараном (с чем?) с большими рогами. ходил(за кем?)за хозяйкой.
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