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Как сесть на шпагат
Как сесть на шпагат
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дело в тренировке,желании и терпении.
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