Как сказался на развитии культуры распад киевской руси

Культура Руси до монгольского нашествия. Русская культура формировалась и набирала силу в общем русле культуры европейских государств. Многие памятники культуры того времени не дошли до нас, т. к. погибли в огне пожаров, военных столкновений. Из творений феодального периода нам известны здания церквей, иконы, религиозная литература, кое–что из предметов религиозного культа. Это время отмечено сооружением памятников в честь побед русского народа или каких–либо исторических событий. Сохранилось предание о строительстве Софийского собора в Киеве по случаю победы над печенегами. В честь победы на Куликовом поле в Москве возведена церковь на Кулишках (на площади Ногина, ныне именуемой Китай–город) . Культура Киевской Руси произрастала из культур восточнославянских племен, вошедших в состав государства, и была под влиянием соседних народов и Византии, откуда было заимствовано христианство. Ученые установили, что ко времени принятия христианства на Руси уже пользовались своим алфавитом. Христианство содействовало дальнейшему развитию письменности, просвещения. Обнаружено большое количество надписей на стенах древних соборов, на ремесленных изделиях, что говорит о высоком по тем временам уровне грамотности. Найдено более 600 берестяных грамот. Известно, что при Ярославе Мудром в Киеве была открыта школа для обучения детей. От XI–XII вв. до нас дошло несколько десятков книг, древнейшая из них – Остромирово евангелие (переписанная в 1056–1057 гг. для городского посадника Остромира, отсюда и ее название) . Книги писали на пергаменте (выделанной телячьей коже) , украшали миниатюрами. Стоили они дорого, поскольку их производство было трудоемким процессом. Существовали переводные сочинения с греческого и латыни, писались книги на русском языке. Из выдающихся литературных произведений Киевской Руси известна "Повесть временных лет", кроме этого – "Поучение Владимира Мономаха", "Моление Даниила Заточника" и др. В них отражены проблемы того времени – призыв к единению против общих врагов, апологетика веры и сильной княжеской власти, патриотизм. В искусстве и культуре периода феодальной раздробленности доминировала идея единения Руси. Летописи отдельных княжеств и земель повествуют о местных событиях. Среди произведений периода феодальной раздробленности и знаменитое "Слово о полку Игореве". О героической борьбе и созидательном труде народ слагал былины. В домонгольское время ремесло занимало видное место в жизни Киевской Руси: известно более 60 специальностей ремесленников. В Западной Европе славились изделия русских кузнецов, ювелиров, стекольщиков. С середины Х в. широкое распространение получило производство кирпича, керамики, обработка дерева, кожи, производство оружия. От домонгольского времени сохранилось более 150 памятников архитектуры. До Х в. на Руси постройки были, в основном, из дерева или деревянно–земляные. Одним из первых каменных зданий, сооруженным в Киеве, была Десятинная церковь (конец Х в.) , разрушенная во время монгольского нашествия. В середине XI в. (при Ярославе Мудром) был сооружен