Как сказать по английски ( только перевести не через переводчик) Спасибо Я очень ??юблю спорт. Раньше я занималась волейболом, но теперь хочу заниматься теннисом. Мне кажется это интересная игра.
Английский язык
Как сказать по английски ( только перевести не через переводчик) Спасибо Я очень ??юблю спорт. Раньше я занималась волейболом, но теперь хочу заниматься теннисом. Мне кажется это интересная игра.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Биология
Чоловік нормального зросту одружився з жінкою карликово зросту. Якою може бути на зріст їх дитина, якщо карликовість домінує над нормальним зростом...
Геометрия