Как сказать по английски ( только перевести не через переводчик) Спасибо Я очень ??юблю спорт. Раньше я занималась волейболом, но теперь хочу заниматься теннисом. Мне кажется это интересная игра.

Английский язык
Как сказать по английски ( только перевести не через переводчик) Спасибо Я очень ??юблю спорт. Раньше я занималась волейболом, но теперь хочу заниматься теннисом. Мне кажется это интересная игра.
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