Как сказать по английски ( только перевести не через переводчик) Спасибо Я очень ??юблю спорт. Раньше я занималась волейболом, но теперь хочу заниматься теннисом. Мне кажется это интересная игра.

Английский язык

Как сказать по английски ( только перевести не через переводчик) Спасибо Я очень ??юблю спорт. Раньше я занималась волейболом, но теперь хочу заниматься теннисом. Мне кажется это интересная игра.

Автор: Гость