Как сказать по-татарски: -Наташа не моет посуду -я не читаю книгу -я с другом не ??ду на репетицию -телевизор не работает Помогите пожалуйста с домашкой
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Как сказать по-татарски: -Наташа не моет посуду -я не читаю книгу -я с другом не ??ду на репетицию -телевизор не работает Помогите пожалуйста с домашкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наташа савыт сабаны юмый. Мин китап укымыйм. Мин дустым белэн репетициягэ бармыйм. Телевизор эшлэми.
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