Как сказать по-татарски: -Наташа не моет посуду -я не читаю книгу -я с другом не ??ду на репетицию -телевизор не работает Помогите пожалуйста с домашкой

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Как сказать по-татарски: -Наташа не моет посуду -я не читаю книгу -я с другом не ??ду на репетицию -телевизор не работает Помогите пожалуйста с домашкой

Автор: Гость