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Как сказать я умею сидеть
Как сказать я умею сидеть
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я умею сидеть -I can sit down
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