Как слово белые разобрать как часть речи

Как слово белые разобрать как часть речи

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Белые - прил. 1) признак предмета,? - какие 2)н.ф. - белый 3)мн.ч. 4) роль в предложении - (в основном) определение
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