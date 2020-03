Как слышится на русский как мы его читаем и как произносим прошу помогите срочно. Elephants can work in a circus.They are huge, heavy and fat, but they are kind and talented. They can dance.I like elephants. Alligators cant ...

Английский язык

Как слышится на русский как мы его читаем и как произносим прошу помогите срочно. Elephants can work in a circus.They are huge, heavy and fat, but they are kind and talented. They can dance.I like elephants. Alligators cant work in a circus.Children are scared of alligators ang crocodiles because they have got big teeth.They are dangerous.They can eat you! Прошу помогите!Даю 30 б

Автор: Гость