Как собрать кубик рубика 3х3 фирмы rubiks схема с картинками для чайников
Разное
Как собрать кубик рубика 3х3 фирмы rubiks схема с картинками для чайников
Ответ(ы):
Гость:
1. крест в первом слое 2. углы первого слоя - слой собран 3. ребра среднего слоя - второй слой собран 4. крест в последнем слое 5. расстановка ребер последнего слоя 6. расстановка углов последнего слоя 7. разворот углов последнего слоя.
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