Как составить формулу ВЫСШЕГО ОКСИДА? Как определить высший оксид. В новом учебн??ке ничегошеньки не понятно!

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Высший оксид - это оксид элемента, в котором его степень окисления максимальна, в котором его валентность равна его группе. Например: высший оксид серы SO3, сера находится в 6-ой группе, ее максимальная степень окисления +6. Все сходится Например: высший оксид хлора Cl2O7, хлор находится в 7-ой группе, его максимальная степень окисления +7. Все сходится. Кстати, оба приведенные мной оксиды являются кислотными.