Как? составить текс из слов для справок: однажды,увидел,сломана,лапка,принёс,перевезал, лечил,кормил,выздоровел, отпустил на волю. 2 б класс 28 школа

Литература
Как? составить текс из слов для справок: однажды,увидел,сломана,лапка,принёс,перевезал, лечил,кормил,выздоровел, отпустил на волю. 2 б класс 28 школа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я увидел собаку. У неё была сломана лапка. Я прибежал и перевезал ей лапку ,принес еды и накормил .Собака выздоровела и я её отпустил на волю
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