Как составить условие задачи ?! Двое друзей собрали по 125 марок . Потом один из них подарил другому 42 марки.Сколько марок стало у каждого из друзей ?

Математика

Как составить условие задачи ?! Двое друзей собрали по 125 марок . Потом один из них подарил другому 42 марки.Сколько марок стало у каждого из друзей ?

Автор: Гость