Как составить условие задачи ?! Двое друзей собрали по 125 марок . Потом один из них подарил другому 42 марки.Сколько марок стало у каждого из друзей ?
Математика
Как составить условие задачи ?! Двое друзей собрали по 125 марок . Потом один из них подарил другому 42 марки.Сколько марок стало у каждого из друзей ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Миши и Коли было по 125 марок у каждого.Через месяц Коля подарил Мише 42 марки.Сколько марок стало теперь у каждого из друзей?
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