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как составить цепь питания в природном сообществе озеро?
как составить цепь питания в природном сообществе озеро?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
мошка-лягушка-аист рыбы-птицы
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