Как составить формулу нитрата хрома (III)? Составить формулу для высших, низших промеж оксидов, гидроксидов и пр. я понимаю как: всё рассчитывается по валентности. А в данном случае как? Смотрю на табличку с кислотам...
Как составить формулу нитрата хрома (III)? Составить формулу для высших, низших промеж оксидов, гидроксидов и пр. я понимаю как: всё рассчитывается по валентности. А в данном случае как? Смотрю на табличку с кислотами. Нитрат это NO3... Дальше валентность.. у Cr 3-я, у водорода 2-я, а у азота ведь от 3 до 4-й! И как понять, что NO3 нужно взять как Cr(NO3)3... Подскажите алгоритм, куда смотреть и пр.. Опять же когда 2 элемента ведь проблем не возникает!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Необходимо ориентироваться на степень окисления кислотного оксида-это та часть формулы кислоты,которая без изменения переходит в соли.А у NO3 степень окисления -1,это видно и потому что кислота азотная одноосновная,один атом водорода,значит кислотный остаток имеет степень окисления-1.Надо помнить правило,что водород с металлами имеет степень окисления -1 (гидриды),с с неметаллами +1-летучие водородные соеДинения. Степень окисления кислорода в оксидах -2,за исключением OF2,OF , H2O2 и других пероксидах.И самое главное помнить-сколько плюсов,столько и минусов