Как составить формулу нитрата хрома (III)? Составить формулу для высших, низших промеж оксидов, гидроксидов и пр. я понимаю как: всё рассчитывается по валентности. А в данном случае как? Смотрю на табличку с кислотам...

Как составить формулу нитрата хрома (III)? Составить формулу для высших, низших промеж оксидов, гидроксидов и пр. я понимаю как: всё рассчитывается по валентности. А в данном случае как? Смотрю на табличку с кислотами. Нитрат это NO3... Дальше валентность.. у Cr 3-я, у водорода 2-я, а у азота ведь от 3 до 4-й! И как понять, что NO3 нужно взять как Cr(NO3)3... Подскажите алгоритм, куда смотреть и пр.. Опять же когда 2 элемента ведь проблем не возникает!