как составить проект по литературе 3 класса "О времени года. Праздник поэзии."

Можно сделать так: - взять определенное время года и найти стихотворения трех-четырех авторов (лучше брать широко известных), которые ему посвящены; - покопаться в биографии этих авторов, чтобы понять, какие события из их жизни могли их вдохновить на такие стихи (например, Пушкин был сослан в Михайловское, где имел возможность любоваться красотами природы); - если ребенок или вы умеете рисовать, то можно подготовить несколько рисунков, вдохновившись стихами, если не умеете, то можно распечатать что-нибудь из интернета; - все это можно оформить, например, в виде книжки, сложив пополам парочку листов а4 и скрепив степлером/прошив нитками/клеем, а можно сделать настенную газету, ну или просто сделать в виде доклада/реферата; - если есть стихи, положенные на музыку, то можно представить аудиозапись классу (с телефона, например), включить в проект информацию о том, в каком фильме звучала эта песня (если такое было), кто ее исполнял; - ну и, конечно, проект придется защищать; можно выбрать один небольшой стих и выучить его наизусть, а другие зачитать с листа.