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Как сравнить дроби 1/2 и 2/4
Как сравнить дроби 1/2 и 2/4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Нужно сокрашать дробь 2/4 на2 и получится 1/2
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