Как сравнить дробь 12/11 и 11/12

Как сравнить дробь 12/11 и 11/12

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Нужно выделить целую часть из дроби 12/11. Получаеться 12/11=1 1/11. 1.1/11>11/12
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