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как стало называться российское государство в 1922году
как стало называться российское государство в 1922году
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Российское государство в 1922 году назывался СССР
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