Как связаны общественные отношения, институты и сферы жизни общества? Проиллюст??ируйте эту связь примерами. (Обществознание 10 класс) помогите пожалуйста!

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Взаимосвязь сфер общественной жизни.Сферы общественной жизни тесно взаимосвязаны. В истории наук об обществе были попытки выделить какую-либо сферу жизни как определяющую по отношению к другим. Так, в Средние века господствовало представление об особой значимости религиозности как части духовной сферы жизни общества. В Новое время и эпоху Просвещения акцентировалась роль нравственности и научного знания. Ряд концепций ведущую роль отводят государству и праву. Марксизм утверждает определяющую роль экономических отношений.