как то раз гигантская рыба проглотила корабль,на котором плыл барон Мюнхгаузен.В животе рыбы оказались моряки со всего света-всего 10000 человек.Англичанин было 3087,что в 3 раза больше,чем шведов,а португальцев было на 218 чел...
Математика
как то раз гигантская рыба проглотила корабль,на котором плыл барон Мюнхгаузен.В животе рыбы оказались моряки со всего света-всего 10000 человек.Англичанин было 3087,что в 3 раза больше,чем шведов,а португальцев было на 218 человек больше,чем шведов.Сколько подданых других стран встретил Мюнхгаузен в животе гигантской рыбы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3087:3=1029(м)-шведы 2)1029+218=1247(м)-португальцы 3)3087+1029+1247=5363(м)-шведы,португальцы,англичанины 4)10000-5363=4637(м)-плыло ещё Ответ:ещё плыло 4637 мореков
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