как то раз гигантская рыба проглотила корабль,на котором плыл барон Мюнхгаузен.В животе рыбы оказались моряки со всего света-всего 10000 человек.Англичанин было 3087,что в 3 раза больше,чем шведов,а португальцев было на 218 чел...

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как то раз гигантская рыба проглотила корабль,на котором плыл барон Мюнхгаузен.В животе рыбы оказались моряки со всего света-всего 10000 человек.Англичанин было 3087,что в 3 раза больше,чем шведов,а португальцев было на 218 человек больше,чем шведов.Сколько подданых других стран встретил Мюнхгаузен в животе гигантской рыбы?

Автор: Гость