как ты думаешь от чего надо защищать хвойные леса

Во-первых леса надо защищать от вырубки, и главное от незаконной вырубки. Сколько нашей тайги уходит в Китай стараниями черных лесорубов! Во-вторых лес надо беречь от огня, а хвойный особенно - загорается он очень легко, а потушить не просто. Это очень смолистые деревья. Есть еще жуки-короеды, которые в неблагоприятные годы могут опустошать целые гектары леса. С ними тоже приходится бороться.