как ты думаешь в чем сходство и отличие между разными мировыми религиями? Продолжи предложения.я думаю что мировые религии похожи тем, что__________ __________________ в то же время у каждой религии есть особенно...

как ты думаешь в чем сходство и отличие между разными мировыми религиями? Продолжи предложения.я думаю что мировые религии похожи тем, что__________ __________________ в то же время у каждой религии есть особенности, например, такие, как_________________________________ ПОМОГИТЕ!!!!! ПЛИИИИИИИИИИИЗ.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1-у всех религий есть бог и праздники 2-различные традиции
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