как ты думаешь в чем сходство и отличие между разными мировыми религиями? Продолжи предложения.я думаю что мировые религии похожи тем, что__________ __________________ в то же время у каждой религии есть особенно...
как ты думаешь в чем сходство и отличие между разными мировыми религиями? Продолжи предложения.я думаю что мировые религии похожи тем, что__________ __________________ в то же время у каждой религии есть особенности, например, такие, как_________________________________ ПОМОГИТЕ!!!!! ПЛИИИИИИИИИИИЗ.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1-у всех религий есть бог и праздники 2-различные традиции