Как ты думаешь,чем являются гербы для государства,рода,семьи?Запиши

Как ты думаешь,чем являются гербы для государства,рода,семьи?Запиши

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Дорожайшей Особенностью и символом государства
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