Как ты думаиш почему древние греки изображали богиню правосудия фемиду с завязан??ми глазами и весами в руках

Обществознание
Как ты думаиш почему древние греки изображали богиню правосудия фемиду с завязан??ми глазами и весами в руках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С весами в руках для того что бы взвешивать на них добро и зло.
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