Как удалить в Word верхний и нижний колонтитул?
Разное
Как удалить в Word верхний и нижний колонтитул?
Ответ(ы):
Гость:
Открой раздел Работа с колонтитулами, два раза щелкнув в области верхнего или нижнего колонтитула (вверху или внизу страницы).Установи флажок Особый колонтитул для первой страницы.Колонтитулы на первой странице будут автоматически удалены.
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