Как умножить дробь на натуральное число? Выполни умножение. Что общего в примерах каждой строки, каждого столбца.
Математика
Как умножить дробь на натуральное число? Выполни умножение. Что общего в примерах каждой строки, каждого столбца.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дробь на натуральное число умножается следующим образом : натуральное число умножаем на числитель, а знаменатель оставляем прежним
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