Как умножить дробь на натуральное число? Выполни умножение. Что общего в примерах каждой строки, каждого столбца.

Математика

Как умножить дробь на натуральное число? Выполни умножение. Что общего в примерах каждой строки, каждого столбца.

Автор: Гость