Как усложнение строения сердца сказалось на уровне развития его обладателей? (у к??го встречается двухкамерное, трехкамерное сердце?)
Биология
Как усложнение строения сердца сказалось на уровне развития его обладателей? (у к??го встречается двухкамерное, трехкамерное сердце?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двухкамерное сердце - хрящевые и костные рыбы ( 1 предсердие и 1 желудочек) Трехкамерное сердце - земноводные и пресмыкающиеся ( 2 предсердия и 1 желудочек) Четырехкамерное сердце - птицы и млекопитающие (2 желудочка и 2 предсердия).
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