Как усложнение строения сердца сказалось на уровне развития его обладателей? (у к??го встречается двухкамерное, трехкамерное сердце?)

Гость: Гость:

Двухкамерное сердце - хрящевые и костные рыбы ( 1 предсердие и 1 желудочек) Трехкамерное сердце - земноводные и пресмыкающиеся ( 2 предсердия и 1 желудочек) Четырехкамерное сердце - птицы и млекопитающие (2 желудочка и 2 предсердия).