Как узнать где приставка а где предлог?
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Как узнать где приставка а где предлог?
Ответ(ы):
Гость:
Приставка всегда пишется слитно со словом (напр.: разветвление, оъяснение и т.д.), а предлог пишется раздельно.(напр.: за столом, у реки и т.д.). Как проверить предлог это или приставка? между предлогом и словом всегда можно вставить какое-нибудь еще слово (обычно прилагательное, напр.: за обеденным столом, у широкой реки - можно вставить прилагательные, значит тут предлоги. вот. если все еще непонятно - спроси, объясню
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