Как узнать где приставка а где предлог?

Гость: Гость:

Приставка всегда пишется слитно со словом (напр.: разветвление, оъяснение и т.д.), а предлог пишется раздельно.(напр.: за столом, у реки и т.д.). Как проверить предлог это или приставка? между предлогом и словом всегда можно вставить какое-нибудь еще слово (обычно прилагательное, напр.: за обеденным столом, у широкой реки - можно вставить прилагательные, значит тут предлоги. вот. если все еще непонятно - спроси, объясню