Как в этом предложение раскрыть скопки ипоставить глаголы в PastSimple. Yesterday i (have) a really bad day.
Английский язык
Как в этом предложение раскрыть скопки ипоставить глаголы в PastSimple. Yesterday i (have) a really bad day.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yesterday I had a really bad day
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