Как верно прочесть слова? ded, mum, uncle, six, seven, ten, Nick, this, his, dog, black, cat, yes, he, Rex, she, cat, the, and, doll, Max, Liz, Bill, Vicky

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Как верно прочесть слова? ded, mum, uncle, six, seven, ten, Nick, this, his, dog, black, cat, yes, he, Rex, she, cat, the, and, doll, Max, Liz, Bill, Vicky
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Дэд,мам,анкл,сикс, сэвэн,тэн,ник,зысь,хиз,дог,блэк,кэт,ес,хи,рэкс,щи,кэт,зэ,энд,дол,макс,лиз,билл,вики
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