Как верно прочесть слова? ded, mum, uncle, six, seven, ten, Nick, this, his, dog, black, cat, yes, he, Rex, she, cat, the, and, doll, Max, Liz, Bill, Vicky
Английский язык
Как верно прочесть слова? ded, mum, uncle, six, seven, ten, Nick, this, his, dog, black, cat, yes, he, Rex, she, cat, the, and, doll, Max, Liz, Bill, Vicky
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дэд,мам,анкл,сикс, сэвэн,тэн,ник,зысь,хиз,дог,блэк,кэт,ес,хи,рэкс,щи,кэт,зэ,энд,дол,макс,лиз,билл,вики
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ Длина тела лирохвоста 40см ,она составляет 1/2 длины хвоста. На сколько тело лирохвоста короче хвоста?
Литература
Помогите срочно составьте стих в рифму со словами океану,матрос,обезьяну,привё??,тоскуя,напролёт,такую,поёт,юге,кустах,подруги,хвостах,бананы,м...
Математика
Дима нашел в лесу 120 опят,Это в 3 раза меньше числа опят,найденных Колей.Вместе мальчики нашли 160 опят.Сколько опят нашел Коля? Имеет ли задача р...