Как влияют погодные условия на изменение окраски листьев ? Когда быстрее желтеют ??истья в ясную или пасмурную погоду
Биология
Как влияют погодные условия на изменение окраски листьев ? Когда быстрее желтеют ??истья в ясную или пасмурную погоду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они меняются весной и осенью в ясную помоему
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