Как влияют погодные условия на изменение окраски листьев ? Когда быстрее желтеют ??истья в ясную или пасмурную погоду

Биология

Как влияют погодные условия на изменение окраски листьев ? Когда быстрее желтеют ??истья в ясную или пасмурную погоду

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