как влияет живая природа на тебя и твою семью назови запиши три примера

в наше время в больших городах есть очень высокие здания, жилые дома, фабрики, магазины, торговые центры. Именно они мешают экологии. кроме этого многие люди ездят на машинах, но намного полезней было бы прокатиться на велосипеде. и почаще ездить на дачу, где природа намного лучше. здоровый человек тот кто дышит свежим воздухом, ведет правильное питание и занимается спортом.