Как влияет состав почвы на рост растений ?

Цель исследования – собрать новую информацию о почве, показать результаты эксперимента по теме: «Почва. Влияние почвы на рост растений».Неспроста почве (земле) оказывается такое почтение! Всё, что растёт и живёт на Земле обязанопочве – тонкому слою, который укрывает бесплодный грунт. В ней из семян рождаются зелёные росточки, она кормит и поит весь необъятный растительный мир.Ещё в старину наши предки называли землю кормилицей, матушкой родимой. Люди всегда бережно относились к земле. В русских народных пословицах говорится: «Кто о земле беспокоится, того и земля кормит», «Поклонись матушке-землице, наградит тебя сторицей!». О значении земли в жизни людей говорят и образные выражения, например: земной поклон.Слово земля имеет различные значения. Земля – третья от Солнца планета Солнечной системы. Родина для русского человека, как и земля, всегда имела огромное значение. В былинах звучитназвание нашей страны, государства «Мать-Сыра-Земля». «Добра мать для своих детей, а земля - для всех людей!», «Мать-Сыра-Земля всех кормит, всех поит, всех одевает, всех своим теплом пригревает!». От нее напитывались русские богатыри силой, она помогала им в их подвигах. Её брали с собой в далёкие странствия, потому что считали, что она придаёт силы и помогает во всём в чужих краях.Из книг мы узнали, что Почва – это верхний плодородный слой земли. Над её созданием беспрерывно трудятся солнце и ветер. Бактерии и лишайники превращают горные породы в песок и глину. Отмершие остатки растений и животных образуют перегной – самый плодородный слой почвы. Проходит 300 лет, пока появится 1 см такого слоя. Как долго, тщательно трудится природа над созданием почвы! Почему такое значение придаётся плодородию почвы? Нас заинтересовала эта тема, и мы решили отправиться на поиски ответов на вопросы:·А что ж такое земля, почва, что за волшебное вещество, если оно способно прокормить целое человечество?Она и сильная, и богатая, и щедрая. Вечная ли она?Чем дышит почва, из чего состоит?Почему у одной хозяйки комнатные растения пышные цветущие, а у другой чахлые?Почему на крохотном островке земли на крыше моего подъезда растёт деревце?Цель исследования: выяснить, как влияет состав почвы на рост растений.Задачи исследования: собрать и изучить информацию о почве;узнать о проблемах почвы и её охране;подобрать дома и в школьной лаборатории доступное оборудование, материалы, вещества для проведения опытов с почвой;познакомиться и использовать необходимые меры безопасности и защиты при проведении эксперимента;провести наблюдения за ростом растений в почвах различного состава;изучить условия роста растений в различных почвах;проанализировать полученные результаты.Мы предположили, что растения могут расти и развиваться в почве при определенных условиях; значит, если изменять условия роста растений, состав почвы, то можно выяснить, какую роль играет состав почвы на рост растений.Работая над темой, я узнала много интересного и полезного о почве.В учебнике по окружающему миру мы прочитали, что главное богатство почвы – перегной. Про богатые перегноем почвы – чернозём великий русский писатель Антон Павлович Чехов сказал: «Почва здесь такая, что воткнёшь оглоблю, а вырастет тарантас».Третью часть почв территории Башкортостана занимают чернозёмы. Почвы нашего края называют богатством, «чудесной кладовой». Недаром башкирский поэт Мустай Карим воспевает щедрость родной земли.Здесь почва жирная кругом,Она от жира вся сочиться,Она под золотым лучомБлестящей влагою искриться.Там, где почвы не так плодородны, люди вносят удобрения. На уроке Литературы и Культуры Башкортостана мы узнали, что в г. Мелеуз есть предприятие, которое производит минеральные удобрения («Мелеузовские минеральные удобрения»).Толщина слоя почвы бывает раной. В степях он около метра, на каменистых склонах гор – всего несколько сантиметров. В жарких пустынях и в холодных ледяных просторах Арктики почвенного слоя может вообще не быть.Почему же почва плодородна? Наверное, в ней содержится то, что необходимо растениям для жизни. Чтобы узнать так ли это, мы изучили состав почвы.В лаборатории кабинета биологии и химии подобрали оборудование для опытов. Подготовили образцы почвы. Помним о безопасном обращении со спиртовкой, стеклянными колбами и воронкой. Опыты проводили в школе на уроках окружающего мира и в свободное от учёбы время.Опыт 1. Бросили комочек сухой почвы в стакан водой. В стакане появились мелкие пузырьки.Значит, в состав почвы входит воздух.