Как вы думаете, какие идеалы больше всего ценили жители греческих полисов? Какие из них важны и в наше время? Заранее большое спасибо!

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Как вы думаете, какие идеалы больше всего ценили жители греческих полисов? Какие из них важны и в наше время? Заранее большое спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Полисы были разными, ценности тоже. Кто любил деньги, и занимался торговлей (как Афины) , кто-то понимал что не в деньгах, а в мече (например Спарта) , кто-то колонизировал Средиземноморье (как Коринф) . Насчет государственности - чего только там не было: демократии, монархии, олигархии, тирании и. т. д. Так что обычно обсуждая эту тему делаются параллели и сравнения, а не генерализируют.. .
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