Как вы думаете, какие идеалы больше всего ценили жители греческих полисов? Какие из них важны и в наше время? Заранее большое спасибо!

Гость: Гость:

Полисы были разными, ценности тоже. Кто любил деньги, и занимался торговлей (как Афины) , кто-то понимал что не в деньгах, а в мече (например Спарта) , кто-то колонизировал Средиземноморье (как Коринф) . Насчет государственности - чего только там не было: демократии, монархии, олигархии, тирании и. т. д. Так что обычно обсуждая эту тему делаются параллели и сравнения, а не генерализируют.. .