Как Вы думаете, какие приспособления появились у животных с выходом на сушу? Почему эти приспособления устроены именно таким образом?

1) наличие мигательных век ( для того, чтобы смачивать глаз) 2) наличие легких (кислорода на поверхности больше , поэтому требуется большая площадь для газообмена) 3) внутреннее оплодотворение (питательные вещества находятся внутри взрослой особи, для защиты потомства) 4) наличие (длинных) конечностей (способствует передвижению по суше) 5) защищенные покровы (наличие шерстяного покрова( от испарения) 6) экономное выделение продуктов обмена 7) хорошо развито зрение