как вы думаете какие социальные ценности сравнил французский писатель и философ Вольтер утверждая:"Не неравенство тягостно,а зависимость"?
География
как вы думаете какие социальные ценности сравнил французский писатель и философ Вольтер утверждая:"Не неравенство тягостно,а зависимость"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
социальную стратификацию и иерархию подчинительного типа.
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