как вы думаете какие социальные ценности сравнил французский писатель и философ Вольтер утверждая:"Не неравенство тягостно,а зависимость"?

География

как вы думаете какие социальные ценности сравнил французский писатель и философ Вольтер утверждая:"Не неравенство тягостно,а зависимость"?

Автор: Гость