Как вы думаете можно ли для защиты Отечества вместо формирования армии привлечь иностранных наемников
Обществознание
Как вы думаете можно ли для защиты Отечества вместо формирования армии привлечь иностранных наемников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Отечество - это Родина, а Родину должны защищать родные дети
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