Как вы думаете можно ли для защиты Отечества вместо формирования армии привлечь иностранных наемников

Обществознание
Как вы думаете можно ли для защиты Отечества вместо формирования армии привлечь иностранных наемников
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Автор: Гость
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Гость:
Нет. Отечество - это Родина, а Родину должны защищать родные дети
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