Как вы думаете ,можно ли назвать судьбу Дуни счастливой какие мысли и чувства вы??ывают у вас судьба Дуни? как в повести раскрывается общая человеческая тема блудных детей? ответьте прошууууууууу

Литература
Как вы думаете ,можно ли назвать судьбу Дуни счастливой какие мысли и чувства вы??ывают у вас судьба Дуни? как в повести раскрывается общая человеческая тема блудных детей? ответьте прошууууууууу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно ли считать судьбу Дуни счастливой? Скорее, ее можно назвать благополучной, удачно сложившейся. Но за это благополучие «блестящей барыни» дорого заплачено. Горе несчастного отца, его ранняя кончина будут вечным упреком Дуне. Не зря она так горько плакала на его могиле. Она всегда будет чувствовать свою вину перед отцом, который не успел ее простить, не видел ее счасть...
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