Как вы думаете, от чего зависит, вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботнос??ь, потребность любви и сила веры, которыми обладает в детстве.
Литература
Как вы думаете, от чего зависит, вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботнос??ь, потребность любви и сила веры, которыми обладает в детстве.
Ответ(ы):
Гость:
Ну даже не знаю . может быть да когда у человека появляются дети и он с ними играет беззаботно. а может и нет ведь человек повзрослел и у него забот много.
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