Как вы думаете почему Ганнибал одержал победу при Каннах, в Италии ,но проиграл ср??жение при Заме у себя на родине? даю 20б

История
Как вы думаете почему Ганнибал одержал победу при Каннах, в Италии ,но проиграл ср??жение при Заме у себя на родине? даю 20б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Сражение совокупность Ударов и боев, связанных общим замыслом и проводимых соединениями и объединениями в ходе операции (См. Операция) для достижения её целей или целей её отдельного этапа. С. может проводиться на суше, в воздухе или на море. В С. на суше обычно участвуют различные виды вооруженных Сил и рода войск. С. может проводиться также одним видом вооруженных сил (воздушное С., морское С.) или одним родом войск (танковое С.). В зависимости от количества сил и средств, размеров охватываемой территории (воздушного, морского, океанского пространства) С. имеют оперативное или стратегическое значение. С. оперативного масштаба представляют собой совокупность боев соединений; С. стратегического масштаба — совокупность С. оперативных объединений. Операция включает несколько С., продолжительность каждого из них может быть различной. С. развёртывается на всём фронте наступления или по направлениям, одновременно или последовательно, и развивается на большую глубину. Проводятся также 
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