Как вы думаете существуют ли инные или параллельные миры, мифические создания или существа и маги

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Как вы думаете существуют ли инные или параллельные миры, мифические создания или существа и маги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мой взгляд нет,но это уже личное моё личное мнение,учитывая,то что большинство верующих прославляют существование разных миров ,существ,богов или Бога,существование ада ,рая,шамбалы дьявола и бесов ,монстров и тп.Возможно раньше люди не могли объяснить какие-либо явления,вот и выдумывали и присваивали научным явления нечто сверхъестественное,но я не отрицаю существование других планет со своими особенностями и существами,там всякие монстры жуки и может даже человеку подобные.Вообще очень риторический вопрос.
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