Как вы думаете, в каких газетах и журналах встречаються следущие жанры. Научно-популярные статьи; информационные сообщения о текущих событиях; очерк о творчестве художника; репортаж с места происшествия; интервью с артистами ...
Русский язык
Как вы думаете, в каких газетах и журналах встречаються следущие жанры. Научно-популярные статьи; информационные сообщения о текущих событиях; очерк о творчестве художника; репортаж с места происшествия; интервью с артистами кино; интервью с политиками; обзор политических событий; анонс фильма; советы по подбору одежды; программы телепередач; объявления; сведения о кинофильмах; юмористические рассказы; метеосводки; кулинарные рецепты;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) national geographic, популярная механика 2) российская газета, коммерсант, ведомости 3) esquire, Невское время 4) с места происшествия, Фонтанка 5) сеанс, караван историй, esquire, the village, maxim 6) коммерсант, metro, ведомости 7) РИА новости, Невское время, коммерсант, ведомости 8) кинокадр, смена 9) Лиза, cosmopolitan 10) караван, диапазон 11) из рук в руки, шанс 12) сеанс, empire, lumiere 13)анекдоты, metro 14) new york times, погода, Невское время, смена 15) люблю готовить, мастер шеф, домашний очаг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Существует множество легенд о кладах, закопанных Разиным и его сподвижниками. Считаете ли вы предположение о существовании кладов достоверным? Свой...
Английский язык
Алгебра