Как вы думаете, в каких газетах и журналах встречаються следущие жанры. Научно-популярные статьи; информационные сообщения о текущих событиях; очерк о творчестве художника; репортаж с места происшествия; интервью с артистами ...

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Как вы думаете, в каких газетах и журналах встречаються следущие жанры. Научно-популярные статьи; информационные сообщения о текущих событиях; очерк о творчестве художника; репортаж с места происшествия; интервью с артистами кино; интервью с политиками; обзор политических событий; анонс фильма; советы по подбору одежды; программы телепередач; объявления; сведения о кинофильмах; юмористические рассказы; метеосводки; кулинарные рецепты;

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