Как вы полагаете чьими идеями руководствовался М.Л. Кинг выступив инициатором компаний массового ненасильственного неповиновения

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Как вы полагаете чьими идеями руководствовался М.Л. Кинг выступив инициатором компаний массового ненасильственного неповиновения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он руководствовался идеями Махатма Ганди
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