Как вы понимаете: "добро-то,что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей". КАК ВЫ ЭТО ПОНИМАЕТЕ? Плиззззззз помогите!)))))))) Буду очень благодарна))))))

Обществознание
Как вы понимаете: "добро-то,что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей". КАК ВЫ ЭТО ПОНИМАЕТЕ? Плиззззззз помогите!)))))))) Буду очень благодарна))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро - это то , что помогает а трудной ситуации , если надо то спасёт жизнь А зло- это то что вредит тебе, мешает жить дальше и пытается тебя уничтожить.
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