Как вы понимаете фразу, которой заканчивается повествование: «Деревенская фотография - своеобычная летопись нашего народа, настенная его история»?

Литература
Как вы понимаете фразу, которой заканчивается повествование: «Деревенская фотография - своеобычная летопись нашего народа, настенная его история»?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеется ввиду что в самой фотографии отражена вся жизнь народа и показаны в самом человеке как он одет,в какой ситуации находился и какой имел достаток в жизни и отражена сама сельская жизнь и их обиход.
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