Как вы понимаете концовку былины садко. Срочно

Илья Муромец - великий богатырь, славный воин, главный герой русских былин. В былине "Илья Муромец и Соловей Разбойник" ярко раскрываются многие качества "удалого добра молодца" как народного героя. Наделенный богатырской силой, Илья Муромец не ведает страха. Эту силу черпает богатырь из своей любви к родной земле и народу, который готов защищать от врагов и обидчиков. Поэтому и выехал добрый молодец без промедления, лишь ктолько узнал, что по дороге на стольный Киев-град злодействует Соловей Разбойник Одихмантьев сын: И от его ли тот от посвиста соловьего, И от его ли то от покрика звериного Те все травушки-муравы уплетаются, Все лазаревы цветочки осыпаются, Темны лесушки к земле все приклоняются, - А что есть людей - то все мертвы лежат. Однако Илья Муромец - "старый казак", он храбр, умен и опытен. Подстрелил он грозного Соловья Разбойника, "ему выбил право око со косицею". Когда на выручку злодею прибежали его зятья, Соловей Разбойник сразу понял, что им даже всем вместе не одолеть славного богатыря, и решили они его подкупить, посулив "ествушку сахарную", "питьецо медвяное" и драгоценные дары. Однако не поддался Илья Муромец на вражьи уговоры и повез пленного разбойника "во славный стольный Киев-град а ко славному ко князю на широкий двор". Вежливое и уважительное приветствие понравилось Владимиру, однако когда богатырь начал рассказывать о своих подвигах, князь разгневался, думая, что он просто-напросто хвастается и обманывает: Ай же мужичище-деревенщина, Во глазах, мужик, да подлыгаешься, Во глазах, мужик, да насмехаешься! Но недолог был гнев Владимира-князя, потому что во дворе ждал его привязанный к седлу плененный Соловей Разбойник. Обрадовался князь, что такие славные богатыри не перевелись еще на русской земле, а "старый-от казак да Илья Муромец", оседлав коня, выехал в поле, где и срубил буйну голову злодею, погубившему на своем веку множество человеческих жизней. Так бесславно погиб Соловей Разбойник - в назидание и на страх всем врагам русской земли.