как вы понимаете поговорку: берегите честь смолоду? почему нельзя совсем уйти от репутации,созданной в школьные годы?
Литература
как вы понимаете поговорку: берегите честь смолоду? почему нельзя совсем уйти от репутации,созданной в школьные годы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю так, что нужно смолоду следить за своими поступками, делами и прочим. Ведь человек формируется в молодости. Но все-таки, от репутации, созданной в школьные годы, уйти можно.
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