как вы понимаете поговорку: берегите честь смолоду? почему нельзя совсем уйти от репутации,созданной в школьные годы?

Литература
как вы понимаете поговорку: берегите честь смолоду? почему нельзя совсем уйти от репутации,созданной в школьные годы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю так, что нужно смолоду следить за своими поступками, делами и прочим. Ведь человек формируется в молодости.  Но все-таки, от репутации, созданной в школьные годы, уйти можно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Взорвали смесь, состоящую из 8 л хлора (н.у.) и 10 л водорода.Чему равен обьем полученного водорода  
Ответить
Физика
какое действие оказывает свет на органы чувств человека и на природу Земли.Свойства света
Ответить
Биология
где располагаются мужские и женские гаметофиты у лилии(цветка)??
Ответить
Физика
Автомобиль снимают фотоаппаратом, фокусное расстояние объективная которого равна 20 см. С какого расстояния фотографируют автомобиль, если пленка н...
Ответить
Алгебра
{3x+4y=2 {x-y=3 это общая система помогите пожайлуста
Ответить