Как вы понимаете смысл фразы операционная система windows обеспечивает одинаковый п??льзовательский интерфейс при работе с разными объектами это ИНФОРМАТИКА!!!

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Как вы понимаете смысл фразы операционная система windows обеспечивает одинаковый п??льзовательский интерфейс при работе с разными объектами это ИНФОРМАТИКА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит ,что при работе на другом компьютере тоже самое оформление операционной системы.
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