Kак вы понимаете смысл высказывания? Патриотизм- это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше...
Обществознание
Kак вы понимаете смысл высказывания? Патриотизм- это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю что это не только любовь к родине,а и то что нужно что-то делать для неё,например не мусорить,не вырубывать леси, беречь то что нам дала природа и т.д.
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