Как вы понимаете выражение: "Здесь, в нашей земной жизни, царствует производство"

Как вы понимаете выражение: "Здесь, в нашей земной жизни, царствует производство"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
надо привести аргументы
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